München - "Das ist eine vollkommene, hundertprozentige BMW." Was immer jeder einzelne darunter genau verstehen mag - Stephan Schaller, Leiter BMW Motorrad, hat mit dieser Behauptung in jeglicher Hinsicht recht. Als erste kleine BMW seit Jahrzehnten mit nur 313 ccm Hubraum überrascht die neue G 310 R bei ersten Testfahrten auf ganzer Länge, und zwar positiv: Der Motor erweist sich als erstaunlich quirlig, das Fahrwerk gibt sich selbst bei forscher Fahrweise angenehm neutral, die Verarbeitung überzeugt in jeder Hinsicht. Und all das bietet BMW ab 1. Oktober 2016 zum fair klingenden Preis von 4.750 Euro an. Damit bleiben die Bayern nicht nur unter der magischen 5.000er-Marke, sondern unterbieten die direkte Konkurrenz deutlich - die Kawasaki Z 300 etwa kostet immerhin 5.195 Euro.