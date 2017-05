Eine besondere Ruhestätte Warum Romy Schneider vor den Toren von Paris begraben liegt

Trotzdem darf man davon ausgehen, dass Delon versuchte, mit der Bestattung abseits des Trubels im Sinne Romy Schneiders zu handeln. Schließlich unternahm er auch einen weiteren ungewöhnlichen Schritt: Delon ließ kurz nach Schneiders Beerdigung auch ihren verstorbenen Sohn, David, umbetten. David war 1981 im Alter von gerade mal 14 Jahren gestorben - tödlich gestürzt beim Versuch, über einen Zaun zu klettern. Im Grab in Boissy ruhen Mutter und Sohn nun gemeinsam. "David et Romy", "David und Romy" steht heute auf dem meist reich blumengeschmückten Grab.

Die Legende vom leeren Grab

Unklarheiten rund um Romy Schneiders Ableben und letzte Ruhe gibt es aber schon lange, nicht erst seit dem Wochenende. Angefangen damit, dass nie eine Obduktion vorgenommen wurde - ein Leichenbeschauer schloss 1982 Fremdeinwirkung beim Tod des Stars aus. Als Todesursache steht Berichten zufolge allerdings lediglich "Herzversagen" in den Akten. Der Staatsanwalt, so heißt es, wollte Romy Schneider ersparen, dass ihre "letzte Reise" in die Gerichtsmedizin führt. Die Hintergründe ihres frühen Todes blieben so allerdings im Dunkeln. Auch bis heute noch, knapp 35 Jahre nach Romy Schneiders Tod.

Und schon seit Jahren halten unbestätigte Gerüchte Schneiders Fans in Atem: Das Grab in Boissy sei eigentlich leer, wird immer wieder gemunkelt. "Alain Delon hat mir vor Jahren gesagt, dass Romy nicht in Boissy bestattet ist", erzählte der Regisseur Hermann Leitner (1927-2013, "Ferien auf Immenhof" ) im Jahr 2008 der "Abendzeitung". "Dem Alain ist es ernst gewesen. 'Ich lass die Romy da doch nicht einfach liegen, überlasse sie nicht Geiern und Gaffern'", habe Delon gesagt, behauptete Leitner. Eine Geschichte, die allerdings Amtsträger aus Boissy vehement abstreiten. Was es also mit dem Grab in Boissy wirklich auf sich hat - es wird wohl vorerst ein Mysterium bleiben.