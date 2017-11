KVR mit Standortkonzept

Das KVR hat deshalb ein Standortkonzept entwickelt. Dieses sieht sowohl Schließungen als auch neue Niederlassungen vor – soll es aber jedem Münchner ermöglichen, in maximal 30 Minuten ein Bürgerbüro zu erreichen.

Den Kern des Behördengeflechts sollen in Zukunft vier Hauptstützpunkte bilden: Neben der Zentrale an der Poccistraße gehören dazu die Bürgerbüros am Ostbahnhof und in Pasing sowie ein neuer Standort in der Belgradstraße am Scheidplatz. Dieser soll nach aktuellem Stand im Oktober kommenden Jahres eröffnet werden. Um dem Besucherandrang gerecht werden zu können, sollen diese Standorte vergrößert werden. An der Poccistraße wird gerade aufgestockt. Am Ostbahnhof soll das Sozialreferat einige Räume an das Bürgerbüro abtreten. Und in Pasing wird ein Umzug in die Institutstraße erwogen. Dort wäre in der früheren Polizeiinspektion und der benachbarten ehemaligen Wirtschaftsschule Platz.

Darüber hinaus plant das KVR drei neue Standorte: Ein Bürgerbüro am Moosacher Bahnhof soll den Nordwesten der Stadt abdecken, eines am Hanns-Seidel-Platz in Neuperlach den Südosten. Und wenn auf den Entwicklungsflächen im Nordosten irgendwann das große Bauen losgeht, soll perspektivisch auch dort ein neues Bürgerbüro entstehen.

Drei Standorte verzichtbar

Drei kleinere Standorte hält das KVR dagegen für verzichtbar: Das Bürgerbüro in der Riesenfeldstraße soll dichtgemacht werden, sobald der Ersatzbau am Scheidplatz fertig ist. Gleiches gilt für das Bürgerbüro in der Leonrodstraße. Und beim Standort in der Forstenrieder Allee will das KVR einen Umzug in die Räume der benachbarten Stadtbibliothek prüfen. Scheitert dieser Versuch, soll auch dieses Bürgerbüro aufgegeben werden.

Der Stadtrat will das Konzept in seiner Sitzung am Dienstag erstmals beraten. Gut möglich, dass es bis zur endgültigen Verabschiedung aber noch ein paar Änderungen gibt. Umstritten ist vor allem die Zukunft der Bürgerbüros am Leonrodplatz und an der Forstenrieder Allee. Die CSU würde beide Standorte gerne erhalten. Die Forstenrieder Allee ganz und den Leonrodplatz zumindest solange, bis am Moosacher Bahnhof Ersatz da ist. Und auch bei der SPD will man die Forstenrieder Allee noch nicht aufgeben. Möglich, dass am Ende also nur ein bis zwei Standorte gestrichen werden.



Wo entstehen Bürgerbüros, wo fallen sie weg? Diese Karte schlüsselt es auf. (Auf das Bild klicken für größere Ansicht)

Umfrage: Was sind Ihre Erfahrungen mit Bürgerbüros?

Kindergärtnerin Lady Tatiana Ruiceno Ocamp (l., 24): "Ich musste eine halbe Stunde im KVR warten – und dann war ich schon dran. Doch wahrscheinlich hatte ich Glück. Es wäre super, wenn es längere Öffnungszeiten geben würde. Außerdem sollte man viel mehr einfach online erledigen können."

Lehrerin Luzfrancy Ruiceno Ocamp (44): "Am besten, man nimmt sich jemanden ins KVR mit. So vergeht die Zeit viel schneller, man kann ratschen."

Rentner Hermann Chutsch (84): "Mich ärgern die Wartezeiten am KVR schon, doch ich gebe mein Bestes, entspannt zu bleiben. Ich muss jedes Jahr zum KVR und mir eine Bescheinigung holen, dass ich noch lebe. Ich brauche das für meine kleine Rente aus der Schweiz. Es sitzen immer mehr Leute im Warteraum. Längere Öffnungszeiten und mehr Standorte wären eine Lösung. Es würde mich freuen, wenn das Angebot in den Bürgerbüros verbessert wird."

Privatier Michael Watschinger (57): "Ich musste schon öfter im KVR verdammt lange warten, jeweils mindestens eine Stunde. Wenn ich dort hingehe, hole ich mir erst eine Nummer, dann rauche ich draußen und trinke ein Bierchen. Man wird dort freundlich empfangen, allerdings müsste es deutlich mehr Personal geben und längere Öffnungszeiten wären auch wichtig."

