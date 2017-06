Zum Motiv sagt Nicolae P. (36), er habe für die Behandlung seiner Hepatitis-Erkrankung Geld gebraucht. Dass er im Raum München zu diesem Zweck in acht verschiedene Häuser eingebrochen ist – so wie es in der Anklage steht – gibt er zu. Er soll in allen Fällen alleine gehandelt haben. Laut Anklage hat die Serie am 4. August 2014 in Gräfelfing begonnen. Dort hebelte der Einbrecher eine Terrassentür auf. Bei der Durchsuchung des Hauses fand er unter anderem drei teure Uhren. Zusammen waren die Chronometer über 82 000 Euro wert.