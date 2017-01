Einbruchsserie aufgeklärt Mann plündert Getränkelager des Backstage – fürs Dosenpfand

Neuhausen - In allen fünf Fällen drang der Täter durch Aufschneiden eines Zauns und Aufhebeln von mehreren Eingangstüren in den Lagerbereich des Backstage vor und entleerte dort hunderte Getränkedosen. Bei jedem Raubzug öffnete er zwischen 200 und 300 Dosen Red Bull & Co., nur um den Inhalt dann wegzuschütten. Die entleerten Dosen nahm er schließlich mit und machte sie Dank der jeweils 25 Cent Dosenpfand zu Geld.