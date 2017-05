Einbruchsschutz Polizeipräsident chauffiert Bürger in "Präventions-Tram"

München - Hintergrund der Aktion ist eine Aufklärungskampagne zum Thema Einbruchsschutz. Organisiert hat die Fahrt in der "Präventions-Tram" das Präsidium zusammen mit dem Verein "Münchner Blaulicht". Die Infoveranstaltung beginnt am Sonntag um 17 Uhr im MVG Museum in der Ständlerstraße.