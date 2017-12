Einbruch nach Gala-Halbzeit Viertelfinale! Bayern zittert sich gegen Dortmund weiter

Rummenigge: "Vorgezogenes Finale"

"Es ist ein vorgezogenes Finale. Leider schon im Dezember", sagte Karl-Heinz Rummenigge vor der Partie in der ARD. Doch nur die Münchner spielten zunächst auf Top-Level. Arturo Vidal köpfte nach Müllers Flanke an die Latte (3.), anschließend wurde James’ Schuss noch geblockt (6.). Auch Robert Lewandowski (8.) und Franck Ribéry (11.) vergaben frei vor dem starken Roman Bürki. Bayerns Anfangsfeuerwerk – mit Krönung: Niklas Süles Kopfball knallte an die Latte, dann nickte Boateng ein – 1:0.

Defeinsiv-Plan des BVB geht nicht auf

Was Dortmund taktisch vorhatte, um die nächste Runde zu erreichen? Nun, das war schwer zu sagen. Fünf Verteidiger bot Coach Peter Stöger auf, Ex-Bayern-Spieler Michael Ballack wertete dies in der ARD als "schlechtes Signal". Offensiv zeigte der BVB zunächst sehr wenig – bis zur 35. Minute: Da stand Yarmolenko plötzlich frei, er hatte Sven Ulreich schon überwunden, doch David Alaba rettete per Kopf auf der Linie. Glück für Bayern. Und eine schnelle Reaktion: Nach Lewandowski-Pass lupfte Müller über Bürki hinweg ins Netz – 2:0. In der Halbzeitpause spielte schon die Blaskapelle vor der Südkurve.

"Ich hab damit gerechnet, dass Bayern Druck machen wird und sie stärker besetzt sind", sagte Nationalelf-Manager Oliver Bierhoff in der ARD: "Es war doch sehr deutlich und ernüchternd für die Dortmunder." Nach der Pause ging es zunächst so weiter. Der famose Keeper Bürki rettete zweimal gegen James (46.) und Müller (50.), aber dann wurde Bayern nachlässig. Die Konsequenz: Yarmolenko köpfte zum 2:1 ein. Alexander Isak verpasste in der Nachspielzeit das 2:2 – dann war Schluss.

Heynckes-Verbleib über 2018 hinaus?

Was jetzt noch fehlt zur Bayern-Seeligkeit? Klar, eine Vertragsverlängerung mit Heynckes, dem bayerischen Santa. Doch da ist Geduld gefragt. "Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Es ist alles gut gelaufen", sagte Rummenigge. 15 Siege in 16 Spielen seit Jupps Rückkehr – beeindruckend. Rummenigge weiter: "Wir setzten uns 2018 mit Jupp zusammen, ganz ohne Zeitdruck und werden dann gemeinsam mit ihm entscheiden." Aufgeben klingt anders. Aber einen Trainer, der den Klub so zuverlässig beschert, kann man eben nur schwer gehen lassen.

