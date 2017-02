Einbruch beim Popstar Alanis Morissette: Schmuck im Wert von 2 Millionen Dollar weg

Nein, "Ironie des Schicksals" - in Anlehnung an ihren Hit "Ironic" - ist es nicht mehr, was Alanis Morissette (42) da erlebt hat. Eher ein massiver Schlag ins Kontor. Und ein wenig Glück im Unglück. Wie die Webseite "TMZ.com" aus Ermittlerkreisen erfuhr, ist im Haus des 90ies-Popstars in Los Angeles eingebrochen worden. Die Täter machten offenbar nicht zu knapp Beute: Von entwendetem Schmuck im Wert von zwei Millionen US-Dollar ist die Rede.