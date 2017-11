Für die Wohnungslosen in Deutschland gibt es, anders als in Graz, zwar kein eigenes Hospiz. Doch werden sie in der Regel ambulant in der letzten Phase ihres Lebens begleitet. "Es gibt eine große Bereitschaft bei Hospizvereinen, sich auch für wohnungslose Menschen zur Verfügung zu stellen", sagt Werena Rosenke von der BAG W.

Vor zwei Jahren, anlässlich des 325. Jubiläums des Ordens der Elisabethinen in Graz, fragten sich die Schwestern dort, wie man den Auftrag, den Armen und Kranken zu helfen, weiter umsetzen könnte. So entstand die Idee für das Hospiz. Es finanziert sich aus Spenden und Mitteln des Gesundheitsfonds Steiermark. Firmen geben, was gebraucht wird, sei es Bettwäsche oder Küchenutensilien.

Gegenüber findet sich das "VinziDorf". Dort stehen mehrere Container, in denen Menschen leben, die sonst kein Obdach hätten. Meist sitzen sie im Hof und trinken, rauchen, spielen Karten. "Diese Menschen haben oft keine Versicherung, aber sie werden genauso krank wie andere", sagt Muhri. Und Studien zeigen: Wer arm ist, stirbt früher.

Amschl-Strablegg: "Wir sind auf dem richtigen Weg"

"Wir möchten ein Zuhause schaffen für jene, die kein Zuhause haben und an einer unheilbaren Krankheit leiden", sagt Amschl-Strablegg. Bei der Arbeit sei entscheidend, sich auf den Menschen einzulassen. Man könne das nicht lernen. "Phrasen helfen nicht." Das Unweigerliche müsse ausgesprochen werden. Doch dürfe man nie über das, was der Sterbende fragt, hinausgehen.

Der erste Gast des Hospizes war ein Musiker aus Großbritannien, ein Ruheloser, der über 30 Jahre lang durch Europa gereist ist mit seiner Gitarre, um auf der Straße Geld zu verdienen. Doch er erkrankte an Bauchspeicheldrüsenkrebs. In einem Krankenhaus im österreichischen Kärnten sagten sie ihm, sein Leben werde bald enden, und baten das Hospiz, den 56-Jährigen aufzunehmen – die Kosten für seine weitere Versorgung konnten nicht mehr übernommen werden.



Zunächst sei der Mann introvertiert gewesen, habe gesagt, dies sei kein "guter Ort", erzählt Amschl-Strablegg. Doch als eine Hospizmitarbeiterin ihm etwas mit der Gitarre vorspielte, habe er sich geöffnet. Sein selbstbestimmtes Leben habe er geliebt; aber das Alleinsein, das sei nicht schön. Er hatte einen YouTube-Kanal. Im Hospiz schaute er sich seine Videos immer und immer wieder an. Nach einer Woche war er tot.

Ein anderer Gast war ein 46 Jahre alter Obdachloser, der direkt aus dem gegenüberliegenden Containerdorf in das Hospiz gezogen war. Er war schwer alkoholkrank, seine Leber nicht mehr zu retten, und er litt an Epilepsie. Erst einen Tag hatte er im Hospiz verbracht, als er im Schlaf starb. Seine Freunde kamen daraufhin über die Straße und verabschiedeten sich. "Da wusste ich: Wir sind auf dem richtigen Weg", sagt Amschl-Strablegg.

