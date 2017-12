Ein verräterischer Ring Ist sie etwa verlobt? Jetzt spricht Vanessa Hudgens Klartext

Läuten bei "High School Musical"-Star Vanessa Hudgens (29) und ihrem Freund Austin Butler (26, "Die Eindringlinge") schon bald die Hochzeitsglocken? Wenn es nach ihren Fans geht, ja. Die Schauspielerin postete am Sonntag ein Selfie auf Instagram, auf dem ein beachtlich großer Diamantring an ihrer linken Hand zu sehen ist. In Amerika werden der Verlobungs- und der Ehering, anders als in Deutschland, an der linken Hand getragen. Nun meldete sich Hudgens allerdings selbst zu Wort und dementiert die Gerüchte.