Ein Toast auf Hawaii Traumreise für AZ-Abonnenten zu gewinnen

Geben Sie bitte Ihre Abo-Nummer sowie Ihre Telefonnummer und vollständige Adresse an. Einsendeschluss ist der 31.12.2017.

Die Postkarten und Mail-Ausdrucke mit den geschmackvollsten Kreationen wandern in den großen AZ-Lostopf. Mit etwas Glück können Sie dann Ihren Toast schon bald auf Hawaii genießen – oder einen Toast auf Hawaii ausbringen, wenn Sie sich dort als Gewinner Ihres Lebens freuen… Viel Glück!

Hawaii – Ziel aller Träume

Als Captain James C. Cook die Inseln von Hawaii zum ersten Mal betrat, gab er ihnen den Namen „Sandwich Inseln“ – was allerdings wenig mit belegten Broten zu tun hatte. Der Entdecker benannte das von ihm gefundene Land nach seinem Auftraggeber John Montagu, dem Grafen von Sandwich. Hawaii (umgangssprachlich „Big Island“) ist Amerikas zweitlängster Staat, dem auch seine größte Insel „Hawaii“ ihren Namen verdankt. Mit einem Alter von gerade mal einer halben Million Jahren ist Big Island die jüngste Insel. Das noch im Wachstum befindliche „Nesthäkchen“ kann noch nicht mit vielen Stränden glänzen – erst in etwa fünf Millionen Jahren wird Hawaii in dieser Hinsicht mit ihren Schwester-Inseln mithalten können: Die anderen 136 Inseln und Atolle des US-Staates trumpfen jetzt schon mit atemberaubenden Sandstränden in verschiedenen Farben auf. Von klassischem goldgelb oder weiß bis hin zu rot, grün und schwarz machen vielfältige Mineralien aus den Vulkanen die exotischsten Farbspiele möglich. Einer der bekanntesten Strände ist Papakalea, dessen Sand seine grüne Farbe Olivin-Kristallen verdankt.

Das Traumreise-Paket von Follow Me im Wert von rund 4000 Euro

Den Gewinner erwartet ein exklusives Traumreise-Paket:

Hin- und Rückflug ab München nach Hawaii (Economy Class) für 2 Personen

1 Woche Rundreise im Mietwagen

1 Woche Hotelaufenthalte (Frühstück inklusive) für zwei Personen in guten Mittelklasse-Hotels

Auf Wunsch kann eine Verlängerungswoche bei Follow Me gegen Zuzahlung dazu gebucht werden

Empfohlene Reisezeit: April 2018

1. Tag: Aloha und willkommen auf Hawaii! Nach der Begrüßung mit einem traditionellen Lei-Blumenkranz bringt Sie ein Shuttle zum Hotel. Nutzen Sie in Waikiki die öffentlichen Verkehrsmittel - ein Mietwagen ist nicht empfohlen.

2.-3. Tag: Honolulu, die einzige Metropole Hawaiis, besticht durch ihren berühmten Waikiki Beach und exotisches Flair. Wenn Sie etwas aktiv sein möchten, empfehlen wir den nahe gelegenen Diamond Head zu erklimmen und die sensationelle Aussicht auf Waikiki Beach zu genießen.

4. Tag: Transfer zum Flughafen Honolulu und Flug zum Flughafen Kona an der Westküste von Hawaii Island. Übernahme des Mietwagens und Fahrt zu Ihrem Hotel. Hawaii Island ist die Jüngste der Inseln und hebt sich vor allem durch seine kontrastreiche Landschaft von den anderen Inseln ab. Von Lava gezeichnete Landstriche und schwarze Sandstrände sind Zeichen davon, wie nah Feuer und Wasser hier nebeneinander existieren.

5. Tag: Fahren Sie entlang der Kona Küste in den Süden und besuchen Sie historische Punkte wie z. B. das Captain Cook Monument und den Place of Refuge. Kaffeeplantagen und tropische Vegetation säumen den Weg. Immer wieder werden Sie in der Entfernung den Mauna Kea sehen.

6.-7. Tag: Mit dem Mietwagen fahren sie entlang der Kohala Küste mit weißen Stränden vorbei an der weitläufigen Parker Ranch und durch das idyllische Örtchen Waimea bis nach Hilo. Schwarze Lavafelder, saftig grünes Terrain und tropische Vegetation erwarten Sie. Nehmen Sie sich Zeit für einen Besuch des Volcanoes-Nationalparks.

8. Tag: Abgabe des Mietwagens am Flughafen Hilo und Flug nach Kahului auf Maui. Maui ist die letzte Station Ihrer Rundreise und wirklich ein perfekter Abschluss. Dort übergeben Sie Ihren Mietwagen am Flughafen und fahren zum Hotel.

9.-10. Tag: Maui bietet gleichermaßen Traumstrände und einmalige Naturhighlights. Ein Muss ist ein Sonnenaufgang auf dem Gipfel des Haleakala Kraters. Ziehen Sie sich dafür bitte warm an, denn auf der Vulkanspitze ist es recht kühl...

11. Tag: Mit der Rückgabe des Mietwagens am Flughafen von Kahului endet Ihre Reise.

Wer mag, kann verlängern

Oder Sie treten (auf eigene Kosten) eine individuelle Verlängerung an – Stichwort „Inselhopping“-Kreuzfahrt: Eine Top-Alternative für eine eigene Rundreise – das Schiff fährt nachts und tagsüber können Sie die Inseln entdecken. Fragen Sie Ihre Follow Me Profis einfach nach der Kreuzfahrt „Pride of America“!

Follow Me: Reisepartner und Kreuzfahrt-Experte

Ihr Münchner Reisebüro Follow Me berät seit über 30 Jahren viele Tausend zufriedene Kunden in München und ganz Bayern rund um Reisen aller Art. Persönliche Beratung durch ausgebildete Touristik-Experten. Alle Reisen der namhaften deutschen Veranstalter von Alltours bis TUI, von AIDA bis Mein Schiff. Die Service-Spezialität von Follow Me ist, dass die Kunden alles bequem von zu Hause aus erledigen können: Anfragen, Beratung, kostenlose Reisekataloge, Buchung und Erhalt der Reiseunterlagen.

