Ein starkes Team, Rosenheim-Cops,... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ONE: Agatha Christie - Kleine Morde: Gold und Schwefel

Superintendent Larosière (Antoine Duléry) wird Mitglied in einem exklusiven Herrenclub. Dort trifft er seinen Vorgesetzen aus Militärtagen wieder. Als dieser plötzlich seiner Familie eröffnet, dass er eine 25-jährige geheiratet hat, geht das Entsetzen um. Die 'Familie' hat Angst um ihr Erbe. Tatsächlich stirbt der Capitaine bei einem Feuer. Nur seine junge Frau Albertine hat überlebt. Sie erbt nun alles und zieht in das Schloss, zusammen mit ihrem Bruder.

22:05 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Zerstörte Träume

Der Mord an dem jungen Dealer Marc Solms droht die Freundschaft zwischen den Kommissaren Herbert Schmücke (Jaecki Schwarz) und Herbert Schneider (Wolfgang Winkler) zu belasten. Hat Schmücke zu Beginn der Ermittlungen wirklich nicht gewusst, dass der tatverdächtige Sänger Daniel Cross (Matthias Schweighöfer) der Sohn seiner Schwester ist? Dieser wurde in seiner Garderobe mit einem blutigen Messer in der Hand neben der Leiche des Dealers überrascht. Doch er bestreitet die Tat und behauptet, den Ermordeten nicht gekannt zu haben. Auch sein Manager hält ihn für unschuldig.

22:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Tote Hose

Ekki (Oliver Korittke) ist von seiner neuen Freundin Denise (Bianca Hein) begeistert. Aber ist sie wirklich das engelsgleiche Wesen, das sie vorgibt, zu sein? Dann geschieht ein Mord. Hat Denise etwas damit zu tun? Denise erwähnt ihren Ex-Lover Gisbert Lotze (Sigmar Solbach), der angeblich hinter ihr her ist. Um ihm nicht zu begegnen, will sie ein paar Tage bei ihrer Tante in Dresden untertauchen. Ekki kommt das spanisch vor, und er bittet Wilsberg (Leonard Lansink), Denise zu beschatten. Der findet heraus, dass sie auch mit Overbeck (Roland Jankowsky) ein Verhältnis hat.