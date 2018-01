Ein starkes Team, Agatha Christie,... Krimi-Tipps am Mittwoch

21:00 Uhr, hr, Tatort: Der Tag des Jägers

In einem Hinterhof wird ein Hausmeister erschossen, der früh morgens einen Laubbläser in Gang gesetzt hatte. Tatverdächtig ist ein Anwohner, der vor einiger Zeit von seiner Familie verlassen wurde; er hat nun einen Nachbarn als Geisel genommen und befindet sich mit ihm auf der Flucht. Die Polizei löst eine Großfahndung aus, denn es ist zu befürchten, dass der Täter noch weitere Morde begeht. In Verhören mit der Ehefrau der Geisel und der Ex-Frau des Täters kommen Kommissar Fritz Dellwo (Jörg Schüttauf) und seiner Kollegin Charlotte Sänger (Andrea Sawatzki) Zweifel, was sich in der Nacht vor der Tat wirklich abgespielt hat.

21:40 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Aus Mangel an Beweisen

Der Sohn des Ehepaares Melanie (Claudia Michelsen) und Thomas Rensing (Stephan Kampwirth) wurde entführt. Ekki (Oliver Korittke) kann Wilsberg (Leonard Lansink) überreden, der Familie seines Cousins zu helfen, da diese die Polizei nicht informieren wollen. Wilsberg übernimmt die Geldübergabe. Ein Verdächtiger ist schnell gefunden - Wolfgang Schwendter (Michael Lott) war einst wegen Kindesmissbrauch angezeigt worden. Man findet ein blutiges T-Shirt auf seinem Grundstück, das darauf hinweist, dass er der Täter sein könnte und Max wahrscheinlich nicht mehr am Leben ist. Doch konkrete Beweise dafür gibt es nicht.

22:05 Uhr, WDR, Tatort: Die Wahrheit stirbt zuerst

In den frühen Morgenstunden werden die Hauptkommissare Saalfeld (Simone Thomalla) und Keppler (Martin Wuttke) zu einem Waldsee gerufen. In einem Boot ist ein siebenjähriges Mädchen tot aufgefunden worden. Ihre Mutter Paula Albrecht (Anne Ratte-Polle) ist verzweifelt. Sie verdächtigt ihren Mann Peter (Pasquale Aleardi), von dem sie seit einiger Zeit getrennt lebt. Amelie war die letzten Tage mit ihm zusammen. Paula befürchtet, dass er die gemeinsame Tochter ermordet hat, weil er es nicht ertragen konnte, dass sie mit Amelie und ihrem neuen Lebensgefährten, Johannes Bittner (Bernhard Schir), in Kürze nach Kairo zieht.

22:45 Uhr, 3Sat, Unter Verdacht: Persönliche Sicherheiten

Eva Maria Prohacek (Senta Berger) erhält von einem Unbekannten, der sich "Whistleblower" nennt, die Information, dass hochrangige bayrische Beamte in einen Steuerhinterziehungsskandal verwickelt seien. Obwohl ihr Vorgesetzter Claus Reiter (Gerd Anthoff) und die junge ambitionierte Oberstaatsanwältin Grieshaber (Melika Foroutan) ihr unmissverständlich klar machen, dass das Land Bayern keine Geschäfte mit Kriminellen mache, die illegal erworbene Unterlagen anbieten, geht Eva der Sache nach.