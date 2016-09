Der Brite an sich kann ja sehr zurückhaltend sein. Das war wohl mit ein Grund, warum Leinwand-Star Orlando Bloom seinen Instagram-Account über ein Jahr unter Verschluss gehalten hat. Bis jetzt...

Da freuen sich die Fans: Endlich hat jeder Einblick in das Privatleben von Hollywood-Star Orlando Bloom (39, "Der Hobbit" )! Denn seit Donnerstag ist der Instagram-Account des Schauspielers öffentlich. Das hat jetzt mehr als ein Jahr gedauert, denn zuvor waren seine Posts nur für ausgewählte Follower sichtbar. Doch jetzt sind die Fotos von seinen Reisen als Unicef-Botschafter, von seiner Mama, von Sonnenuntergängen, Hunden und sagenhaften Stränden allen zugänglich. Der erste Post, den der Brite nach der Veröffentlichung seines Accounts abgesetzt hat, zeigt die von Hand geschriebenen Worte "I caved", was so viel heißt wie "Ich bin eingeknickt".