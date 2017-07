Ein Showdown mit Überlänge Endet "Game of Thrones" mit sechs Spielfilm-Episoden?

Dass sich "Game of Thrones" -Jünger über eine Extra-Portion Finale bei der anstehenden siebten Staffel freuen dürfen, ist inzwischen bestätigt. Doch jetzt wurde bekannt, dass die Serien-Schöpfer aus dem Hause HBO einen weiteren Leckerbissen in der Hinterhand haben könnten. Wie unter anderem die Branchenseite "Coming Soon" berichtet, plane man dort nämlich, jede der letzten sechs Episoden der abschließenden achten Staffel in Spielfilmlänge daherkommen zu lassen. Die Buchvorlage zur Hit-Serie "Game of Thrones" können Sie hier bestellen