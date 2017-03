Ein seltsamer Ausflug ins Darknet So wird der neue Kieler "Tatort: Borowski und das dunkle Netz"

Schauspieler Axel Milberg (60) entführt uns in seiner Paraderolle des kauzigen Kommissars Klaus Borowski in seinem neuen Fall "Tatort: Borowski und das dunkle Netz" (Sonntag, den 19. März ab 20:15 Uhr, das Erste) in die Untiefen der Cyber-Kriminalität und des Darknets. Natürlich wird er erneut von seiner Kollegin Sarah Brandt alias Sibel Kekilli (36) als Computerspezialistin unterstützt. Doch eines vorneweg: So ganz will der Funke dieses Mal nicht überspringen.