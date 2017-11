"Ein Schritt nach dem anderen" Prinz Harry und Meghan Markle: Baby in Planung

"Natürlich will ich Kinder"

Bereits im April sprach Harry auch selbst darüber, wie gerne er eine Familie hätte: "Natürlich würde ich gerne Kinder haben", erzählte er in einem Interview mit dem Podcast von "The Telegraph". Der 33-Jährige verriet zudem, dass er bereits mehrfacher Pate von Kindern seiner Freunde ist. Wichtig sei, erwachsen zu werden, aber auch in der Lage zu sein, mit seiner Kindheit in Verbindung zu bleiben, sagte Harry über diese Aufgabe.