"Ein Schnupfen hätte auch gereicht" Film über Gaby Kösters Krankheit kommt am Karfreitag ins TV

Neben Schudt sind unter anderem Jasmin Schwiers, die in der RTL-Sitcom "Ritas Welt" drei Jahre an der Seite von Gaby Köster deren Filmtochter spielte, Oliver Wnuk, Moritz Bäckerling, Swetlana Schönfeld, Michael Schenk und Christoph Grunert zu sehen. Daneben treten ein paar ganz besondere Gäste in der Produktion auf, so auch Kösters langjähriger Wegbegleiter Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Mike Krüger. Gaby Kösters Cousin, der Kölner Musiker Gerd Köster, spielt in der Verfilmung den Vater der Komikerin. Im Anschluss zeigt RTL um 22.05 Uhr die Dokumentation "Gaby Köster - Laut bin ich immer noch".