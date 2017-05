Ein Preis für Heidi Klum? "MTV Movie & TV Awards 2017": Neuer Preis für Emma Watson

Die "MTV Movie & TV Awards 2017" sind am Sonntag in Los Angeles verliehen worden. Doch nicht nur der Name und die Integration der TV-Serien in den Award waren neu. Erstmals wurde auch ein einziger Preis in der jeweiligen Kategorie überreicht. Nominiert waren jeweils weibliche und männliche Künstler. Den Preis für die beste Schauspielleistung in einem Film gewann Emma Watson (27) für ihre Rolle der Belle in "Beauty and the Beast". Überreicht wurde der Award von Asia Kate Dillon ("Billions"), die über den Preis sagte: "Die Tatsache, dass MTV den ersten geschlechtsunabhängigen Schauspielpreis hat, ist ein Sieg." ("Colonia Dignidad" mit Emma Watson und Daniel Brühl in den Hauptrollen können Sie sich bei Amazon Prim ansehen)