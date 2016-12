Ein Obdachloser erzählt Weihnachten auf der Straße: Das Fest ohne Obdach

Trotz all dieser Vorfreude auf die Feiertage und der dekorierten Innenstadt kommt bei Jürgen Neitz selbst keine weihnachtliche Stimmung auf – unglücklich ist er darüber nicht.

Er denke gar nicht darüber nach, dass bald Weihnachten ist, sagt er und erklärt: "Wenn ich aufwache, ist heute, bis ich mich auf meinem Schlafplatz wieder hinlege. Und wenn ich am nächsten Tag aufstehe, ist wieder heute. Ein Feiertag unterscheidet sich da überhaupt nicht. Aus dem gleichen Grund überlege ich auch nicht, was das nächste Jahr bringen soll."

"Materielle Dinge interessieren mich bis heute nicht"

Viel früher, da gab es ein Weihnachten. Jürgen Neitz ist im Heim aufgewachsen, es war eine schöne Kindheit, findet er. Die Erzieherin war wie eine Mutter und der kleine Jürgen hat versucht, durch das Schlüsselloch einen Blick in das Weihnachtszimmer zu erhaschen.

Mit quasi 60 Geschwistern, bleibt natürlich nicht viel Geld für große Geschenke, doch immer gab es eine Kleinigkeit zum Geburtstag und zu Weihnachten. "Materielle Dinge interessieren mich bis heute nicht", sagt Neitz, "das Schönste war für mich immer, wenn ich jemandem helfen konnte."

Vor kurzem kam eine E-Mail in der Teestube an, eine alte Freundin hatte ihn nach Jahrzehnten in einem Zeitungsbericht entdeckt, jetzt ist ein Treffen geplant. "Ein bisschen Angst hab’ ich schon, aber es ist eine riesige Freude", erzählt Neitz sichtlich gerührt und fügt an: "Dass das gut wird und die Freude überwiegt, das wär mein einziger Wunsch zu Weihnachten." Was er genau an Heiligabend macht, das überlegt sich Jürgen Neitz erst nach dem Aufstehen am 24. Dezember.