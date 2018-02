Ein Neuanfang muss her Kim Kardashian: Davon hat sie jetzt genug

Kardashians Mutter Kris Jenner (62) hat ebenfalls Gefallen gefunden an Blond: Sie zeigte sich gerade mit einem Pixie-Cut im gleichen Ton wie ihre Tochter. Allerdings offenbar nur für kurze Zeit. In der Reality-TV-Show der Familie, "Keeping Up With the Kardashians", erklärte sie Kim, dass sie zwar schon lange vorhabe, sich die Haare hell färben zu lassen, weil das aber so eine langwierige Prozedur sei, wollte sie erst mal eine Perücke ausprobieren. Kim Kardashian erinnerte der neue Look ihrer Mutter an Miranda Priestly (gespielt von Meryl Streep) aus dem Film "Der Teufel trägt Prada". Und mit dem Vergleich kann Kris Jenner offenbar sehr gut leben.