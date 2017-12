Ein Mädchen Nicky Hilton ist zum zweiten Mal Mama

Nicky Hilton (34) und Ehemann James Rothschild (*1985) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Bereits am Mittwoch brachte Hilton eine Tochter zur Welt, wie sie am Freitag via Twitter verkündete. "Weihnachten kam dieses Jahr früh", zwitscherte sie. Und weiter: "Am 20. Dezember haben James und ich ein Mädchen bekommen, Teddy Rothschild. Ich fühle mich sehr gesegnet in dieser Weihnachtszeit."