Ein letzter Brief Elton John: Rührende Abschiedsworte an seine tote Mutter

Für Elton John (70, "Candle in the Wind") und seine Familie war der 4. Dezember 2017 sicherlich kein leichter Tag. Seine Mutter, Sheila Farebrother, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Nun fand die Beerdigung statt. Auf seinem Instagram-Account richtete der Sänger einen letzten Brief mit liebevollen Worten an seine verstorbene Mutter.