Ein Leben voller Höhen und Tiefen Zum 100. Geburtstag von Zsa Zsa Gabor: Eine Frau mit vielen Facetten

Ihre Karriere

Zsa Zsa Gabor kam am 6. Februar 1917 in Budapest als mittlere von drei Schwestern zur Welt. Nach einer Ausbildung an der Wiener Musikakademie folgte sie ihrer jüngeren Schwester Eva Gabor (1919-1995) nach Hollywood. Ab 1952 war sie in vielen kleineren Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Filme "Moulin Rouge" (1952) und "Im Zeichen des Bösen" (1958). Ihre letzte Rolle hatte sie in der US-Filmkomödie "Die Brady Family 2" (1996).