Ein Land "in Ekstase" Segelnation Neuseeland feiert Wunderkind Burling

Rund 14.500 Kilometer entfernt machte eine ganze Segelnation in Neuseeland die Nacht zum Tag. Selbst Premierminister Bill English war völlig aus dem Häuschen. Die Crew habe "einen fantastischen Job gemacht", teilte English mit: "Wir sind so stolz auf euch." Der 55 Jahre alte Politiker veröffentlichte ein Video, in dem er mit doppelter Siegerfaust die Zieldurchfahrt der neuen "Kiwi"-Helden bejubelt. Das innovative Bootsdesign mit Radfahrern an Bord habe Neuseelands Einfallsreichtum "der ganzen Welt" gezeigt, fügte er an.