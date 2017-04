Ein König wird 50 Willem-Alexander: Halbzeit beim Party-Marathon

Dinner für 150 Geburtstagskinder

Volksnah ging es für Willem-Alexander auch an Tag zwei der Feierlichkeiten weiter. Am 28. April hatte er insgesamt 150 Gäste zum Geburtstagsdinner im Königlichen Schloss von Amsterdam geladen. Das Besondere an der Runde: Die Zahl fünf zog sich wie ein roter Faden durch die anwesenden Gäste. Alle hatten nämlich am selben Tag Geburtstag wie der König, 50 von ihnen waren sogar wie er Jahrgang 1967. Das Alter der anderen ließ sich ebenfalls durch fünf teilen. Via Facebook hatte man sich um eine Einladung bewerben könne, am Ende wurde gelost.