Ein Jahr nach ihrem Tod Carrie Fisher: Ihre gesamte Familie kam an Weihnachten zusammen

Todd erklärt, dass Debbie eine lange Tradition hatte, an Weihnachten die gesamte Familie unter ein Dach zu bringen. An dieser Tradition hielten die Hinterbliebenen nun auch dieses Jahr fest. Auch Carries Tochter Billie Lourd (25) soll anwesend gewesen sein. So wie in all den Jahren zuvor hätten sie Debbies Brauch geehrt und gemeinsam Abendgegessen, Filme angeschaut und ein Gebet aufgesagt, das Debbies Vater früher immer vorbetete.

Weiter führt Todd aus, dass nahezu alle Promi-Freunde von Carrie und Debbie sich bei der Familie gemeldet hätten, um ihnen in dieser schweren Zeit beizustehen. Debbie Reynolds starb am 28. Dezember 2016 an den Folgen eines Schlaganfalls nur einen Tag nachdem ihre Tochter Carrie Fischer an einem Herzstillstand starb.