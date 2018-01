Ein Jahr nach dem Dschungel Giuliana nackt im "Playboy": Das sagt Vorgängerin Nicole Mieth dazu

Das hat ihr das Dschungelcamp gebracht

Auch das Dschungelcamp habe ihr nicht geschadet. "Ich habe eine aufregende Zeit hinter mir, die mir keiner mehr nehmen kann", stellt Mieth klar. Aktuell konzentriert sich die 27-Jährige auf ihre Gesangskarriere. Mit ihrem einstigen Camp-Kollegen Florian Wess (37) hat sie das Album "We love the 90s" aufgenommen, gemeinsam sind sie in diesem Jahr bei der zweitgrößten Hallentour Deutschlands ("Mega90er live") dabei.

Die Schauspielerei wolle Mieth deswegen aber nicht an den Nagel hängen. "Sie ist meine Passion und mein Hauptberuf", stellt die 27-Jährige klar. Allerdings war ich noch nie eine der Künstler, die sich nur für eine Richtung entscheidet. Ich habe im Theater und Musical gespielt, TV-, Fernseh- Werbung- und Kinoerfahrung. Warum dann Gesang ausschließen? Übrigens werde ich mich bald im Radio ausprobieren, da ich ja so gesprächig bin", lacht die 27-Jährige. Scheint, als ob das Multitalent noch so einige heiße Eisen im Feuer hat.