Ein Jahr in Haft? Menowin Fröhlich kündigt Berufung an

An dem Tag des Vorfalls habe er in einem Hotel Kokain konsumiert und sei anschließend mit einer Frau in einem Leihwagen unterwegs gewesen. Der Fahrerin sei währenddessen schwindlig geworden, wonach er sich ans Steuer gesetzt habe. "Sie wollte nicht weiterfahren, obwohl sie wusste, dass ich beispielsweise keinen Führerschein habe", sagte Fröhlich. Er konnte allerdings nur in Schlangenlinien fahren, weil er "dicht" gewesen sei. Ein anderer Verkehrsteilnehmer habe daraufhin die Polizei alarmiert.