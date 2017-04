Ein Jahr getrennt Mirja und Sky du Mont offiziell geschieden

Nun ist es also offiziell: Die Ehe von Model und Moderatorin Mirja du Mont (41) und Schauspieler und Autor Sky du Mont (69, "Full House: Liebeserklärung an die Chaosfamilie" ) ist geschieden: "Die Scheidung ist durch", bestätigte er der "Gala" am Rande des Deutschen Filmpreises am Freitag in Berlin.