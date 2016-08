"Wir haben schon davon gehört, dass Tiere vom Blitz getroffen und getötet werden, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass so etwas jemals in dieser Größenordnung vorgekommen wäre", sagte ein Sprecher der norwegischen Naturschutzbehörde NNI. Bislang könne nicht gesagt werden, ob ein einzelner Blitz für alle Todesfälle verantwortlich sei, oder ob in dem Gebiet in kurzer Zeit mehrere Blitze eingeschlagen seien.