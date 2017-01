Ein Horror-Rollenspiel "Apocalypse Now" wird offiziell zum Videospiel

Film-Fans freuen sich natürlich darüber, dass Coppola mit seinem Filmstudio American Zoetrope selbst an der Entwicklung beteiligt sein wird. Das Team hinter dem Spiel besteht währenddessen aus Industrie-Veteranen, die zuvor unter anderem an Titeln wie "Fallout: New Vegas", "Pillars of Eternity", "The Witcher" und "Neverwinter Nights 2" gearbeitet haben - was Videospiel-Fans verzücken dürfte.