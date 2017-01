Ein Hauch von Nichts in Paris Kendall Jenner: Sexy Auftritt in durchsichtigem Top

Gewagtes Outfit von Kendall Jenner (21, "Time of Twins" ): Das Model zeigte sich in Paris in einem komplett durchsichtigem Top und zog damit jede Menge Aufmerksamkeit auf sich. Natürlich ließen sich auch zahlreiche Fotografen diesen Anblick nicht entgehen und schossen sexy Fotos der 31-Jährigen in den Straßen der französischen Hauptstadt. Das Besondere an ihrem Oberteil: Nur die Nippel wurden mit Sternchen abgedeckt, um nicht auch noch mit den Gesetzeshütern in Konflikt zu geraten. Ansonsten verdeckte nichts den Blick auf ihre Brüste.