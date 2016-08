20:15 Uhr, Das Erste: Lebensmittel-Check mit Tim Mälzer - Wie viel Zucker ist gut für uns?, Doku

Unser Zuckerverbrauch ist enorm, heutzutage sind es mehr als 31 Kilogramm pro Jahr. Das entspricht einer Tagesportion von 88 Gramm oder 22 Teelöffeln Zucker. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt deutlich weniger: 25 Gramm am Tag. Tim Mälzer will herausfinden, in welchen Lebensmitteln sich diese enorme Menge versteckt. Er macht den Test: Drei Mahlzeiten mit Getränk über den Tag verteilt, keine Süßigkeiten, kein Nachtisch. Wie viel Zucker nimmt er wohl auf? Es sind 160 Gramm Zucker, versteckt im Essen und in Getränken. Wie kann das sein?

20:15 Uhr, kabel eins: Mr. Nice Guy, Actionkomödie

Als eine groß angelegte Drogen-Transaktion misslingt und in einer Schießerei mit der Polizei endet, fliehen die Gangster. Nur einer von ihnen bemerkt, dass eine Reporterin den Vorfall gefilmt hat. Diana (Gabrielle Fitzpatrick ) hofft mit ihrer Story auf den ganz großen Erfolg - stattdessen hat sie nun die Verbrecher auf den Fersen. Als sie sich Hilfe suchend an Jackie (Jackie Chan), den Chef einer Fernsehshow, wendet, gerät auch er in allerhöchste Gefahr.

22:15 Uhr, RTL II: KAY ONE - Sängerin gesucht!, Dokusoap

In Deutschland, Österreich und in der Schweiz sucht Kay One nach Mädchen mit Stimmen, die ihn umhauen. An Tag 2 auf der Trauminsel steht der erste große Auftritt der Kandidatinnen an. Mitten in Ibiza-Stadt sollen die Talente ihre Duette präsentieren - vor fremdem Publikum und unter den wachsamen Augen und Ohren von Kay und seinen Jungs. Klar, dass die Nerven der Mädchen blank liegen. Denn wer Kay nicht überzeugen kann, wird nach dem Auftritt abreisen müssen. Dagegen darf die Sängerin, die beim ersten Auftritt am besten abschneidet, als Tagessiegerin in Kays luxuriöser Millionenvilla übernachten. Wer wird das Rennen machen?