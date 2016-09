2015 kamen am ersten September-Wochenende 20.000 Geflüchtete in München an. Ali (20) ist einer von ihnen. Hier schreibt er über sein erstes Jahr in Bayern .

München - Mein Name ist Ali Badra, ich komme aus Mali, bin 20 Jahre alt und am 5. September 2015 in Deutschland angekommen – am Münchner Hauptbahnhof, der voller Menschen war. Der Polizist, den ich auf Französisch gefragt habe, was ich jetzt machen soll, hat mich nicht verstanden. Aber ein anderer Flüchtling aus Gambia hat mich ins Ankunftszentrum im Euroindustriepark gebracht.