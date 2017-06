Ein bisschen Spaß mit dem Biebs

Außerdem stellt Ed Sheeran eindrucksvoll unter Beweis, dass er nicht nur samt Gitarre in einem Auto performen kann. Er stopft sich 55 Kugeln des britischen Snacks Malteser in den Mund - sein Rekord lag bisher bei 47. Corden muss bei 26 schon aufgeben.

Eine lustige Anekdote packt Ed Sheeran dann auch noch aus. Letztens sei er in Tokio gewesen und habe gemeinsam mit Justin Bieber (23, "Love Yourself" ) einen über den Durst getrunken - in einer richtigen Absteige. Bieber sei völlig alleine ohne Sicherheitspersonal gekommen. Die beiden seien dann durchaus angetrunken auf einem Golfplatz gelandet. Biebs habe einen Golfball in den Mund genommen und Sheeran dazu aufgefordert, ihn mit dem Schläger "herauszuschlagen". Das ging natürlich schief. Statt dem Ball landete der Schlag mitten im Gesicht des Popstars. Doch der habe das ganze ziemlich cool und gelassen aufgenommen.

Ein weiteres Geständnis des Briten: "Ich war so nervös bei dieser Show mitzumachen. Ich habe einfach nicht verstanden, was daran lustig sein soll, wenn ich in einem Auto meine Lieder singe." Da er seine Gitarre mitbringen durfte, fühle er sich um einiges wohler. Das merkt man beim Ansehen, wie die beiden Männer die Lieder rausschmettern ist wahrlich ein Genuss.