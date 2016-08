Bei dem Streit geht es um die Unterbringung von Asylbewerbern in einem Privathaus, Teile davon gehören Max Karpf und seiner Frau. Antje U., die ebenfalls Anteile an dem mehrstöckigen Haus und dem nebenstehenden Bungalow in Traunstein besitzt, hat ihre Räumlichkeiten an den Freistaat vermietet, damit das Landratsamt dort Flüchtlinge unterbringt.