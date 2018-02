Im Fall Dieter Wedel Til Schweiger: Wir müssen Missbrauchsopfern zuhören

Schauspieler Til Schweiger (54) hat angekündigt, bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Film zwei Vertrauenspersonen einzusetzen. An die könnten sich Crewmitglieder im Falle von sexuellen Belästigungen wenden. "Jeder, dem so etwas widerfährt, ist sein Leben lang traumatisiert", sagte Schweiger am Mittwochabend in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" über Opfer sexuellen Missbrauchs.