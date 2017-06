Ein Dankeschön an die Fans Malle-Jens hat geheiratet und ist "mega glücklich"

Carina Witthöft als letzte Deutsche raus French Open: Achtelfinale ohne deutsche Beteiligung

Carina Witthöft ist bei den French Open als letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 22 Jahre alte Hamburgerin verlor am Sonntag in Paris in der dritten Runde gegen die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova