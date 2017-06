Was für ein sympathischer Sieger! Gil Ofarim (34) holte sich am Freitag die Tanzkrone bei "Let's Dance". Nach einer verdienten Party vergisst der Schauspieler und Musiker aber nicht, all den Menschen zu danken, die für seinen Erfolg wichtig waren. In einem ellenlangen Facebook-Post dankte Ofarim am Sonntag offenbar wirklich jedem, der ihm einfiel. "Die Hits aus "Let's Dance" hören Sie hier )