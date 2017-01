Geografie:

Bayern ist das flächenmäßig größte Bundesland in Deutschland (70.550,19 km²). Im Osten grenzt der Freistaat an das Nachbarland Tschechien, im Südosten an Österreich und im Südwesten über den Bodensee indirekt an die Schweiz. An der innerdeutschen Grenze umgeben Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Sachsen das Land Bayern.