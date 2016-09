Sängerin Britney Spears ("Glory" ) präsentiert sich ihren Instagram-Followern in Topform. Die 34-Jährige postete ein Foto von sich, das sie in knappen pinken Shorts und einem türkisen Top beim Bocksprung im Freien zeigt. Ihre Beine sind in der Luft zum Spagat ausgestreckt und ihre Arme hält sie für diese klassische Gymnastik-Pose ausgestreckt zu den Seiten. Wahrlich nicht zu verachten! Wie lange der Popstar gebraucht hat, um den Moment so perfekt mit der Kamera einzufangen, hat sie leider nicht verraten.