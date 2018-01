Ein Bewerber abgelehnt FC Bundestag: Nur drei AfD-Abgeordnete dürfen mitspielen

Die Gagen der Promis Gehalts-Check: So viel verdienen die Dschungelcamp-Stars

Am Freitag (19. Januar) geht's wieder los. Zwölf Promis ziehen 2018 ins Dschungelcamp. Doch was verdienen die Promis im Dschungelcamp eigentlich? Wie viel Gehalt stauben Natascha Ochsenknecht, Tatjana Gsell & Co. ab?