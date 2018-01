Ein besonderes Stück München Der Abriss hat begonnen: Servus, lieber Viehhof!

Isarvorstadt - Wohnungen, Gewerbe, Kitas und das Volkstheater: In der Stadt sind sich alle einig, dass München das braucht und will. Trotzdem blutet vielen das Herz, die sehen, wie seit Mittwoch die Bagger ihre Schaufeln in die Graffiti beim Viehhof schlagen und so Stück für Stück die Wände, aber noch vielmehr geliebte und gelebte Münchner Subkultur einreißen und wegschaufeln.