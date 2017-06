Ein beispielhafter Held Stars trauern um "Batman"-Darsteller Adam West

Er war auch Bürgermeister

West war ab und an in der Rolle des Bürgermeisters in der Zeichentrickserie "Family Guy" zu sehen. Nicht zuletzt deshalb hatte auch Serienschöpfer Seth MacFarlane (43) einiges über den besten Batman zu erzählen. So habe die Serie zwar einen Bürgermeister verloren, er aber einen Freund. "Es war eine reine Freude mit Adam West zu arbeiten und er war der Typ von Mensch, mit dem man gerne abhängt." West sei "unersetzlich". Kaley Cuoco (31) erinnerte sich unterdessen mit Freude zurück an die 200. Folge von "The Big Bang Theory". Bei den Dreharbeiten durfte sie West kennenlernen und "er war so cool, wie man von ihm geglaubt hat, dass er es ist".