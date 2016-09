Kylie Jenner (19) ist seit einigen Tagen Wasserstoffblond, doch geplant war das nicht. Wie die 19-Jährige im Interview mit "PeopleStyle" erzählte, hatte sie zunächst eine andere Haarfarbe im Sinn. "Eigentlich wollte ich gar nicht platinblond werden", sagte sie und fügte dann an: "Ich wollte wirklich ein schönes Honigblond, aber als wir mit dem Färben begonnen hatten, wurden die Haare so schnell so hell. Und ich dachte mir: Wow, meine Haare sind nicht kaputt, ich kann das tun. Also machte ich es".