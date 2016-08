Fünf Jahre lang was Sylvie Meis (38) das Gesicht der niederländischen Unterwäsche-Marke Hunkemöller - seit Mai ist offiziell Schluss. Was kann da noch an bekannten Nachfolgerinnen kommen, fragten sich die Experten. Nun ist die Antwort bekannt: So einiges. Am Mittwoch hat Hunkemöller in Berlin das Supermodel Doutzen Kroes (31) als Meis' Nachfolgerin vorgestellt.