Verkündet hat die Neuigkeiten Mercurys früherer Queen-Bandkollege Brian May am Sonntag in einem Youtube-Video. Der Asteroid sei 1991, im Todesjahr des Sängers entdeckt worden, erklärte May. "Er ist nur ein kleiner Lichtpunkt, aber ein ganz besonderer Lichtpunkt." In einem kurzen Clip können Freddie Mercurys Fans den Asteroiden auch auf seinem Weg durchs All beobachten. Mercury - mit bürgerlichem Namen Farrokh Bulsara - war 1991 an den Folgen einer AIDS-Erkrankung gestorben.