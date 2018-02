Ehrung in Los Angeles "Homeland"-Star Mandy Patinkin freut sich über seinen Hollywood-Stern

Preisgekrönter Seriendarsteller

Neben Kinofilmen wie jüngst "Wunder" ist er vor allem als TV-Darsteller bekannt. Sowohl in "Chicago Hope - Endstation Hoffnung" als auch in "Dead Like Me - So gut wie tot" und "Criminal Minds" wirkte er mit. Seit 2011 ist er als CIA-Mitarbeiter Saul Berenson in der Hit-Serie "Homeland" zu sehen. Für die Rolle war er bereits für einen Golden Globe und den Emmy nominiert. Einen Emmy hat er seit Mitte der 1990er Jahre zu Hause - als "Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie" für seine Performance in "Chicago Hope".