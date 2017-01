Ehrung in Brüssel Nur nicht stehenbleiben: Merkels nüchterner Blick auf Europa

Brüssel - Nick ist sich sicher, dass Angela Merkel Europa zerstört. So sagt es der Mann in der Militärjacke jedenfalls, als er am Donnerstag mit ein paar versprengten Rechten vor dem Veranstaltungszentrum "The Egg" im Brüsseler Stadtteil Anderlecht demonstriert. "Merkel muss weg", steht auf ihren Plakaten, und: "Merkel nicht willkommen".